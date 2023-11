A última imagem de Saly: Tia embala sobrinha de 5 anos morta em Gaza

Uma imagem de uma mulher abraçando o corpo de uma criança morta no hospital Nasser em Khan Younis, na Faixa de Gaza, é um retrato do luto que assola a região desde o início do conflito. A fotografia foi tirada por Mohammad Salem em 17 de outubro deste ano, quando moradores estavam no necrotério do hospital procurando familiares desaparecidos.

Mulher abraçando o corpo de uma criança morta

Inas Abu Maamar, de 36 anos, é a mulher que segura o cadáver da sobrinha Saly, de 5 anos. "Perdi a consciência quando vi a menina, peguei-a nos braços", disse Inas. Segundo a mulher contou à Reuters, o médico pediu-lhe que soltasse o corpo, mas a mulher recusou. "Disse-lhe para deixá-la comigo", afirmou.

O autor da fotografia estava no hospital Nasser quando viu a mulher agachada no chão, soluçando e abraçando com força o corpo da criança. "Foi um momento poderoso e triste e senti que a imagem resume o sentido mais amplo do que está acontecendo na Faixa de Gaza", disse Mohammad Salem.

"As pessoas estavam confusas, correndo de um lugar para outro, ansiosas para saber o destino de seus entes queridos. Esta mulher chamou a minha atenção enquanto segurava o corpo da menina e se recusava a soltá-lo", relatou Salem.

A mãe e a irmã de Saly também morreram juntamente com a menina, assim como uns tios de Inas. A mulher contou à Reuters que Saly costumava parar em sua casa, durante o caminho para o jardim de infância, para lhe pedir para tirar fotografias. "A maioria dos vídeos e fotos no meu celular são dela", disse Inas.

O irmão mais novo de Saly, com 4 anos, não estava em casa durante o ataque que matou a família. O menino mora agora com a tia.

A fotografia de Inas Abu Maamar com o corpo de Saly é um lembrete do custo humano do conflito na Faixa de Gaza. É uma imagem de perda, luto e esperança.

