Menina resgatada após ataque em Gaza: "Está me levando ao cemitério?"

As imagens que chegam do conflito armado na Faixa de Gaza são de partir o coração pela brutalidade que representam para a população, principalmente para as crianças.

Após um bombardeio no centro de refugiados Al Bureij, onde pelo menos duas pessoas morreram e 31 ficaram feridas, as equipes de resgate intensificaram os esforços para retirar sobreviventes dos escombros.

Desta vez, uma menina foi retirada dos destroços de sua casa, que foi totalmente destruída por um ataque.

“Você está me levando para o cemitério?”, perguntou a menina enquanto era retirada do local pelos socorristas, em um vídeo que pode ser visto na galeria de imagens acima.

Vale lembrar que a guerra entre Israel e o Hamas está prestes a completar um mês, iniciada em 7 de outubro, após um ataque do grupo islâmico em território israelense que causou 1.400 mortos, 5.400 feridos e 242 reféns em Gaza.

Desde então, Israel tem bombardeado a Faixa de Gaza, lançando, há uma semana, uma ofensiva terrestre, que já causou mais de 8.800 mortos e mais de 22 mil feridos.

