Pelo menos 32 mortos em incêndio em centro de reabilitação no Irã

Um incêndio de grandes proporções, que começou nesta sexta-feira em um centro de desintoxicação em Langarud, na província de Gilan, no Mar Cáspio, no norte do Irã, deixou pelo menos 32 mortos e 16 feridos, segundo a imprensa iraniana, citada pela agência Reuters.

A investigação para determinar a causa do incêndio no centro, que tinha capacidade para abrigar 40 pessoas, ainda está em andamento.

A agência noticiosa iraniana Isna publicou imagens do incêndio iluminando o céu durante a noite e liberando nuvens espessas de fumaça.

Outras imagens mostram danos consideráveis ao edifício, de acordo com a agência de notícias France-Presse.

Leia Também: Irã prende ativista crítica ao regime e nega atendimento médico a Nobel da Paz que não usou véu