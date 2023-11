Coisas sobre o Titanic e seu acidente que quase ninguém sabe - Foi no dia 14 de abril de 1912 que o RMS Titanic colidiu com um iceberg, tendo tragicamente naufragado durante a madrugada. A bordo iam mais de 1.500 pessoas, o que fez deste incidente um dos maiores desastres marítimos da história. O desastre é tão conhecido que deu origem a um dos filmes mais aclamados e premiados do cinema. No entanto, existem alguns fatos surpreendentes até hoje sobre a viagem e a embarcação que não são do conhecimento de muita gente. Clique na galeria e surpreenda-se com estas curiosidades inacreditáveis!

© <p>Shutterstock</p>