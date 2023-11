Polícia irlandesa investiga roubo de esperma de touro em fazenda

A polícia de Mid Ulster, na Irlanda, está investigando um roubo do qual não se ouve falar todos os dias. Afinal, trata-se de esperma de touro que foi furtado em grande quantidade, numa fazenda na área de Ballyness Road, em Clogher, condado de Tyrone.

"Foi relatado à polícia que dois tanques, que continham uma grande quantidade de sêmen de touro foram roubados após colocado na entrada de um anexo do local, e acredita-se que o roubo tenha ocorrido entre as 15h de sábado, 21 de outubro, e as 13h de segunda-feira, 23 de outubro", revelou a polícia, no Facebook.

Segundo as autoridades, "os tanques e conteúdos roubados tinham um valor significativo e, neste momento, as investigações estão em curso".

As autoridades estão agora encorajar os habitantes locais a rever quaisquer imagens de segurança que possam ter e a pedir às pessoas que trabalham na indústria que sejam extremamente vigilantes, especialmente à medida que o inverno se aproxima e as noites escuras duram mais tempo.

