Netanyahu diz que Israel destruiu sede, túneis e bases do Hamas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que as forças de segurança de Israel destruíram bases do Hamas em Gaza.

Netanyahu disse que Israel está atacando o grupo extremista "onde nunca pensaram que faríamos". O primeiro-ministro concedeu uma entrevista coletiva em Tel Aviv na tarde desta terça-feira (7), quando a guerra completa um mês.

Segundo o primeiro-ministro, as forças israelenses "destruíram a sede, os túneis e as bases do Hamas". Ainda segundo ele, "muitos terroristas" foram mortos: "Destruiremos completamente a capacidade do Hamas de liderar Gaza", garantiu.

"A cidade de Gaza está agora cercada e as Forças de Sedurança de Israel estão agindo dentro da cidade", revelou.

"O Hamas está agora a descobrir que estamos a chegar a lugares que nunca imaginaram que iríamos", disse Benjamin Netanyahu.

Netanyahu também voltou a negar uma possibilidade de cessar-fogo sem que o grupo extremista libere reféns. E acrescentou que "Israel não vai parar".