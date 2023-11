'Homem-Aranha' francês escala arranha-céus pela paz em Gaza e Israel

Alain Robert, um alpinista de 61 anos, escalou, na segunda-feira, um arranha-céus em Paris, na França, para pedir paz entre a Palestina e Israel.

O homem, conhecido como o 'Homem-Aranha' francês, escalou o Tour Total, um edifício de 179 metros no distrito de La Défense, sem arnês, usando apenas as mãos e calçado de escalada.

Esta foi a segunda vez que Alain Robert escalou um edifício pela paz no Médio Oriente, depois de no passado dia 23 de outubro ter subido ao Tour Hekla, também localizado no distrito de La Défense.

"Ontem escalei pela segunda vez, em duas semanas, para apelar à paz entre a Palestina e Israel através da intervenção da ONU e dos líderes mundiais que precisam se sentar à mesa para pôr fim a este banho de sangue", assinalou na rede social Instagram.

O francês começou a subir prédios em 1975, aproveitando as ocasiões para alertar para assuntos importantes, como a crise climática e conflitos mundiais.

Foi em 1977 que Alain Robert começou a ganhar fama como alpinista e, desde então, subiu a mais de 170 edifícios, incluindo o Burj Khalifa, no Dubai, a Torre Eiffel, em Paris, e a Ponte Golden Gate, em São Francisco.

