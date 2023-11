Influencer detida por brincar com caso de bebê morto em forno em Israel

Uma influencer francesa foi detida nesta quinta-feira (10) por ironizar sobre a morte de um bebê que teria sido morto dentro de um forno após a invasão do Hamas a Israel, em 7 de outubro. O vídeo foi publicado no dia 2 de novembro.

De acordo com o jornal Le Parisien, Warda Anwar foi alvo de 69 queixas na plataforma Pharos, que recebe denúncias de conteúdos e comportamentos ilegais online.

Após as queixas, a jovem voltou às redes sociais para brincar com a situação, dizendo que "não querem que eu fale, os sionistas me denunciaram".

No vídeo que provocou as queixas, Anwar questionava se teriam adicionado sal e pimenta ao bebê e qual seria o acompanhamento. A brincadeira foi criticada por outros internautas, que consideraram que ela fazia apologia ao terrorismo.

A história em questão, que teria sido contada por um socorrista israelense, foi posteriormente desmentida por alguns.

Leia Também: Mães relatam o horror do sequestro de seus filhos pelo Hamas