Fundador de partido de ultradireita é baleado na Espanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O político catalão Alejo Vidal-Quadras, 78, um dos fundadores do partido de ultradireita Vox, foi baleado no rosto nesta quinta-feira (9) em Madri, segundo a polícia da Espanha. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O ataque ocorreu por volta das 13h30 no horário local (9h30 em Brasília) no bairro nobre de Salamanca. As motivações são desconhecidas. De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, um motociclista que usava um capacete preto e é o principal suspeito de ser o autor do tiro. Os agentes isolaram o local do crime e fazem buscas. Por ora, nenhuma prisão foi feita.

Vidal-Quadras foi levado consciente ao hospital Gregorio Marañón, segundo o jornal El País. Autoridades médicas disseram à publicação que ele foi atingido na região maxilar.

Testemunhas descrevem o agressor como um homem "jovem e pequeno", que usava calça jeans e casaco escuro. Vidal-Quadras havia acabado de sair do seu prédio e estava sozinho no momento em que foi atingido "pelo menos uma vez", disseram.

Investigadores do grupo de homicídios de Madri procuram pistas que possam levar ao criminoso. Agentes da polícia científica também foram mobilizados e coletam amostras no local do crime.