Médico que bebeu meio litro de tinta achando que era iogurte morre aos 91

Morreu Bobby Stein, de 91 anos, que ficou famoso nas redes sociais após beber mais de meio litro de tinta que achava ser iogurte. A informação foi dada pela família.

O idoso ganhou fama a nível mundial após a neta, Alex Stein, ter compartilhado nas redes sociais que o avô bebeu tinta achando que era iogurte com sabor de menta.

A publicação, na rede social Twitter, tornou-se viral em 2019, e transformou Bobby num 'meme'. Na época, a neta confirmou que o avô ficou bem após o episódio e que ele "amava iogurte".

Sooo my grandpa ate half a quart of paint today thinking it was yogurt pic.twitter.com/wzDfDpQgWB