Primeiro transplante de olho do mundo é realizado por cirurgiões dos EUA

Cirurgiões de Nova York, nos Estados Unidos, realizaram pela primeira vez um transplante de um olho inteiro num ser humano, anunciou esta quinta-feira a equipe cirúrgica da NYU Langone Health, citada pela agência Reuters.

Apesar de o paciente não ter recuperado a visão no olho, o feito está sendo celebrado como um avanço nas técnicas da medicina. A cirurgia de transplante demorou 21 horas.

Nos seis meses que se seguiram à cirurgia, realizada durante um transplante parcial de rosto, o olho enxertado mostrou sinais importantes de saúde, incluindo vasos sanguíneos que estão funcionando bem e a retina com um aspecto promissor, declarou a equipe responsável pelo procedimentos.

"O simples fato de termos transplantado um olho é um enorme passo em frente, algo que há séculos tem sido pensado, mas nunca foi realizado", disse Eduardo Rodriguez, médico que liderou a equipa.

Até agora, os médicos só tinham conseguido transplantar a parte da córnea.

O receptor do olho, Aaron James, é um veterano militar de 46 anos, natural do Arkansas, que sobreviveu a um acidente de trabalho num cabo de alta tensão. O homem ficou com o lado esquerdo da cara, o nariz, a boca e o olho esquerdo destruídos.

Inicialmente, os médicos planejavam apenas incluir o globo ocular como parte do transplante facial por razões estéticas.

"Se houvesse alguma forma de recuperação da visão, seria maravilhoso, mas o objetivo era realizarmos a operação técnica e fazer com que o globo ocular sobrevivesse", acrescentou Rodriguez à Reuters, acrescentando que o paciente será monitorado nos próximos tempos.

James, que enxerga do olho direito, sabia que poderia não recuperar a visão no olho transplantado. "Eu disse a eles: 'mesmo que eu não consiga ver, talvez pelo menos possam aprender alguma coisa para ajudar a próxima pessoa'. É assim que se começa. Espero que isto abra um novo caminho", afirmou o paciente.