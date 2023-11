Influencer é preso por usar credencial falsa em show de Taylor na Argentina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O influenciador digital Disque Dee Deane, conhecido como Uki Deane, 33, foi preso na Argentina, nesta quinta-feira (9), por tentar entrar no show de Taylor Swift com uma credencial falsa.

Segundo o jornal La Nacion, o rapaz acabou detido pela Polícia Municipal durante tentativa de entrar no estádio Monumental de Núñez "sem ingressos ou com credenciais falsas".

O influencer foi preso junto com outros dois nomes, um deles identificado como Leonardo Raffaell, 28, e levados para a delegacia para prestar esclarecimentos dos bilhetes falsos.

"Um dos detidos foi quem há semanas convocou nas redes sociais uma multidão no Obelisco vestido de Homem-Aranha, e em março passado já havia sido interceptado por policiais em um show no Hipódromo de Palermo quando tentava entrar sem passagem", informou a Polícia de Buenos Aires ao La Nacion.

Uki Deane soma mais de 400 mil seguidores no Instagram e possui 15 mil curtidores no TikTok.

O influenciador digital ficou famoso há duas semanas ao promover um grande encontro entre pessoas com fantasia de Homem-Aranha no Obelisco, na Argentina. Ele fez o encontro entrar para o Guinness por reunir mais de 685 mil participantes.

QUEM É UKI DEANE?

Uki Deane é, segundo o La Nacion, filho de mãe argentina e pai americano e cresceu no bairro de San Isidro, na Arentina.

O influenciador também trabalha como empreendedor. Ele é fundador de uma marca de roupas feitas com garrafas recicladas e tem uma empresa de trajes de banho.

Apaixonado declarado pela natureza, ele está no hall de apoiadores de empreendedores sustentáveis.

Nas redes sociais, Deane compartilha com seus fãs uma rotina de vida de luxo e curtição. Ele costuma postar fotos e vídeos de viagens pelo mundo, como para a Antártica, Islândia, deserto do Saara, entre outros locais.