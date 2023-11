Produtor de série da Netflix se une a forças israelenses e morre em Gaza

Um produtor da série israelense da Netflix, 'Fauda', Matan Meir, faleceu em Gaza enquanto estava engajado em atividades militares contra o Hamas.

Com 38 anos, ele deixou a produção para se unir a um dos batalhões de guerra de Israel durante o reacendimento do conflito israelo-palestino no início de outubro.

A notícia foi compartilhada na página oficial de 'Fauda', expressando tristeza pela perda de Meir, que também contribuiu para a produção de outros programas televisivos, incluindo 'The Cops'.

We are devastated to share that one of our Fauda family members, Matan Meir, was killed in action in Gaza. Matan was an integral crew member. The cast and crew are heartbroken by this tragic loss. We extend our condolences to Matan’s family and friends. May his soul rest in peace pic.twitter.com/kuaJ2gclGk