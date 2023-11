EUA: Homem de 86 anos morre após ser atropelado várias vezes pelo filho

Um homem de 86 anos morreu, na Florida, EUA, depois de ter sido atropelado, várias vezes, pelo próprio filho.

Tudo aconteceu no sábado, em um estacionamento junto a um bar. Testemunhas revelaram que o homem caminhou na direção do carro do filho e sofreu uma queda. Depois disso, o filho saiu com o veículo, passando por cima do pai. O motorista teria dado ré várias vezes, tendo atropelado o pai mais do que uma vez.

A vítima era Thomas McKeown, que acabou morrendo no hospital. O motorista era o seu filho de 61 anos, Mark McKeown, que acabou fugindo do local do crime, tendo sido mais tarde detido e acusado de homicídio.

As autoridades revelaram que o motorista poderia estar alcoolizado quando o acidente aconteceu. A investigação ao sucedido continua em curso.