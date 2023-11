Ex-radialista desaparece em 'habitat' de crocodilos

As autoridades australianas estão à procura de um ex-apresentador de rádio de Sydney que desapareceu enquanto pescava em uma região conhecida por abrigar crocodilos no norte do estado de Queensland.

Roman Butchaski, que trabalhou para a rádio 2GB, partiu para uma viagem de pesca solo no rio Olive, localizado na remota península de Cape York, no domingo de manhã.

O alerta foi dado quando Butchaski não retornou ao popular parque de campismo Bramwell Station, onde estava hospedado.

Após o aviso, foi montada uma grande operação de busca terrestre e aérea na região do rio Olive. Agentes do Departamento de Meio Ambiente e Ciência de Queensland também estão ajudando nos esforços para encontrar o homem.

O sargento Duane Amos revelou que o carro que Butchaski dirigia foi encontrado no rio. "Ele já foi a essa região para pescar e está familiarizado com a área. Estava bem preparado para uma expedição normal, como outras que já havia feito antes", afirmou.

Um porta-voz do Departamento de Meio Ambiente e Ciência (DES) disse que oito agentes da agência estão apoiando a polícia nas buscas, para garantir a segurança dos envolvidos.

"Nesta fase, não há provas de que um crocodilo esteja envolvido neste incidente e nenhum crocodilo foi encontrado", afirmou o porta-voz do DES. No entanto, ele acrescentou que "o rio Olive é uma região conhecida por abrigar crocodilos e as pessoas são lembradas para serem cautelosas em todas as decisões que tomem".

As buscas por Butchaski continuam.

