Filho de agente de Hollywood acusado de matar mulher e sogros

O caso dos restos mortais encontrados por um sem-teto na quarta-feira da semana passada, nos caixotes do lixo de um shopping em Los Angeles, nos Estados Unidos, teve novos desdobramentos.

De acordo com a imprensa americana, o corpo pertence à esposa do suspeito, Samuel Haskell Júnior, de 35 anos, que foi preso poucas horas depois da descoberta macabra.

As autoridades acreditam que Samuel matou Mei Li Haskell, de 37 anos, e os sogros – Yanxiang Wang, de 64 anos, e Gaoshan Li, de 71, cujos corpos ainda não foram encontrados.

Um vídeo divulgado pelo site TMZ mostra o homem estacionando um carro branco próximo de um portão e colocando uma sacola preta no porta-malas. Ao que tudo indica, trata-se da sacola de lixo encontrada posteriormente com parte do corpo de Mei.

Segundo a imprensa americana, Samuel é filho de Sam Haskell III, um conhecido agente e produtor de cinema de Hollywood, e de Mary Haskell, uma atriz que, em 1977, foi coroada Miss Mississippi. A irmã do suspeito, Mary Lane Haskell, também é atriz.

As autoridades ainda não revelaram as motivações do crime. Sabe-se apenas que o casal, que estava junto há vários anos, tinha três filhos, com menos de 13 anos, que não estariam em casa quando os crimes aconteceram. Os menores foram, entretanto, entregues aos cuidados de familiares.

Samuel, que vai responder por três crimes de homicídio, poderá ser agora condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional.

