Quais os significados dos símbolos mais famosos do mundo? - Desde o início da civilização humana, os símbolos têm desempenhado um papel vital. Culturas de todos os tempos e de todos os lugares utilizavam símbolos como forma de se expressar de várias maneiras. O homem pré-histórico esculpiu suas experiências de vida em paredes de cavernas e não esperava que ainda hoje falássemos delas. De fato, até agora usamos muitos dos símbolos herdados do passado. Seja na religião, na ideologia política ou na arte, ainda nos deparamos com muitos desses símbolos em nosso dia a dia, muitas vezes sem conhecer seus verdadeiros significados e origens. Para saber mais sobre os símbolos mais famosos do mundo, clique na galeria a seguir.

