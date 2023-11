Mulher descobre plano do marido para matá-la durante férias com os filhos

Uma mulher de 41 anos, chamada Theresa White, foi salva do marido, Dallas Michaels, que planejava matá-la durante as férias de família para ficar com a apólice do seguro de vida dela, no valor de 500 mil dólares (mais de 2,5 milhões reais).

A mulher, que morava no Texas, nos Estados Unidos, foi surpreendida na sua casa por seis agentes do FBI que revelaram o plano do marido. Os agentes tinham uma gravação de Dallas tentando comprar uma droga letal para envenenar a esposa.

"O Dallas e eu não tínhamos um casamento perfeito, mas eu não fazia ideia de que ele me queria ver morta", disse Theresa.

O casal estava casado há oito anos e tinha três filhos pequenos, de 10, 8 e 6 anos. Theresa disse que a ideia de que o marido ficaria feliz por a matar e "deixar os três filhos órfãos" a deixa muito mal.

Dallas foi detido e condenado a seis anos de prisão por tentativa de homicídio. "Ainda não consigo acreditar no que ele planejou fazer à frente dos nossos filhos", revelou Theresa.

Leia Também: Primeira-dama de cidade de PE é flagrada pichando carro: 'Rapariga do prefeito'