"Momento histórico": boeing 787 pousa pela primeira vez na Antártida 

Um avião Boeing 787, com capacidade para transportar mais de 300 pessoas, pousou pela primeira vez na Antártida. A estreia, que aconteceu na quarta-feira, foi descrita como um "momento histórico" e um "marco para o tráfego aéreo".

Segundo a BBC, o avião Boeing 787 pousou com êxito no aeródromo de Troll, transportando uma equipe de 45 pessoas, incluindo investigadores e funcionários do Instituto Polar Norueguês, além de 12 toneladas de equipamento de investigação.

"Esta é uma operação importante e um marco para o tráfego aéreo na Dronning Maud Land", disse a diretora do instituto, Camilla Brekke, referindo-se à localização da estação de investigação.

"Um avião tão grande abre possibilidades completamente novas para a logística de Troll, o que também contribuirá para reforçar a investigação norueguesa na Antártida", acrescentou.

Apesar de o Boeing 787 ter capacidade para transportar centenas de pessoas, não está prevista a realização de voos comerciais e a rota deverá ser apenas utilizada para a logística da investigação norueguesa.

"O mais importante são os benefícios ambientais que podemos obter ao utilizar aviões grandes e modernos deste tipo. Isto pode ajudar a reduzir as emissões totais e a pegada ambiental na Antártida", disse Brekke.

A Norse Atlantic Airways, a transportadora aérea responsável pelo voo, saudou o "momento histórico" e disse sentir-se "honrada" por ter feito parte da estreia. "Um momento histórico para a Norse. O primeiro B787 Dreamliner de sempre a pousar na Antártida! Sentimo-nos incrivelmente honrados por fazer parte deste pedaço de história, que assinala um marco muito especial para a Norse", afirmou a companhia, num comunicado citado pela BBC.

