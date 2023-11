Arqueólogos peruanos encontram múmias de crianças de mil anos em Lima

Arqueólogos peruanos encontraram quatro múmias de crianças que se acredita terem pelo menos mil anos, em um espaço cerimonial sagrado localizado em um dos bairros mais antigos da cidade de Lima.

Os pesquisadores acreditam que as crianças, encontradas na segunda-feira, juntamente com os restos mortais de um adulto, provêm da cultura Ychsma, que se desenvolveu na costa central do Peru antes da ascensão do Império Inca.

Alguns restos mortais foram encontrados ao pé de uma escadaria numa pequena colina que se acredita ter escondido um templo. Luis Takuda, um arqueólogo do distrito de Rimac, em Lima, disse que o templo foi provavelmente construído há 3.500 anos.

"Toda esta área é uma câmara cerimonial muito importante. As pessoas que viviam aqui durante o período Ychsma ainda o consideravam um espaço sagrado e, por isso, enterravam os mortos aqui", disse Takuda.

Os restos mortais foram encontrados juntamente com cerâmicas e os crânios das múmias ainda tinham cabelo.

Lima, com uma população de cerca de 10 milhões de habitantes, abriga cerca de 400 ruínas arqueológicas. Os maiores sítios arqueológicos do Peru estão localizados fora de Lima, em zonas como Cusco, que foi a capital do Império Inca e caiu nas mãos dos conquistadores espanhóis no século XVI.

Veja as imagens na galeria acima.

