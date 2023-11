Doença misteriosa em cães nos EUA pode ser causada por nova bactéria

Uma doença respiratória misteriosa que já teria causado a morte de vários cães nos Estados Unidos pode ser causada por uma nova bactéria, de acordo com pesquisadores.

Laboratórios veterinários de vários estados norte-americanos já estavam investigando a doença, que está se espalhando entre cães de todas as idades, mas com maior incidência em animais mais velhos.

Os sintomas da doença incluem tosse, espirros, corrimento nasal ou ocular e letargia. Alguns casos de pneumonia progridem rapidamente, deixando os cães muito doentes em um período de 24 a 36 horas.

O médico David Needle, chefe da seção de patologia da Faculdade de Ciências da Vida e Agricultura da Universidade de New Hampshire, disse à NBC News que a bactéria responsável pela doença é "menor do que uma bactéria normal".

"Seu tamanho reduzido pode permitir que ela escape das defesas imunológicas do cão no trato respiratório superior e penetre nos pulmões", explicou.

Needle disse que as bactérias recém-descobertas são "novas como causa potencial de doença, mas é provável que sejam - ou tenham evoluído a partir de - um componente do microbioma do cão".

O microbioma do cão é o conjunto de microrganismos que vivem naturalmente dentro e sobre o corpo de um cão saudável.

A equipe de pesquisa está compartilhando esses resultados antes de publicar um artigo de pesquisa, na esperança de que suas descobertas preliminares forneçam aos veterinários que lidam com esta e outras doenças respiratórias algumas informações.

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) emitiu um alerta sobre a doença, recomendando aos proprietários de cães que estejam atentos aos sintomas e levem seus animais ao veterinário se estiverem preocupados.

Leia Também: Doença respiratória misteriosa se espalha entre cães nos EUA