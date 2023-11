Exército israelense mantém combates apesar das negociação para trégua

As tropas terrestres israelenses continuaram a atacar os terroristas, localizando postos subterrâneos e atacando as infraestruturas das milícias palestinas na Faixa de Gaza", disse hoje um porta-voz militar, enquanto aguardamos mais detalhes sobre o início do anunciado primeiro cessar-fogo.

Segundo o porta-voz, o Exército "está atacando alvos terroristas na zona de Jabalia", no norte de Gaza, onde também utilizou um 'drone' (aparelho aéreo não tripulado) e carros de combate para "eliminar várias células" do Hamas.

O Exército de Israel afirma também ter localizado "um túnel no interior de uma mesquita" e na zona agrícola de Beit Hanoun, no norte de Gaza.

Os soldados, de acordo com a mesma fonte, encontraram e atacaram outro túnel e localizaram numerosas armas e outras infraestruturas subterrâneas no interior de uma residência civil.

"Durante as atividades do Exército em Gaza nas últimas 24 horas, foram efetuados ataques aéreos a mais de 300 alvos do Hamas", incluindo "centros de comando militar, túneis terroristas subterrâneos e instalações de armazenamento, fabrico de armas" e "locais de lançamento de mísseis anti-tanque".

O Movimento de Resistência Islâmica Hamas, que governa Gaza, é considerado organização terrorista por Israel, Estados Unidos e a União Europeia.

A guerra continua, e não há dados concretos sobre quando começará de fato o cessar-fogo temporário que poderia interromper a atual ofensiva e que deveria começar hoje.

Se confirmado, as tréguas, como parte de um pacto entre Israel e o Hamas mediado pelo Qatar, preveem a libertação de cerca de 50 reféns israelenses em Gaza, em troca de 150 prisioneiros palestinos, principalmente mulheres e crianças.

No entanto, o conselheiro de segurança nacional israelense, Tzachi Hanegbi, afirmou que a libertação de prisioneiros não ocorrerá antes de sexta-feira, e as negociações continuam.

Isso levanta dúvidas sobre a aplicação da trégua, originalmente programada para durar quatro dias a partir de hoje.

O acordo também inclui a entrada de mais ajuda humanitária, combustível e material médico em Gaza, um território sob bombardeios incessantes que já resultaram na morte de mais de 14.500 palestinos desde 07 de outubro.

O Qatar deve fornecer mais detalhes sobre o início do cessar-fogo hoje de manhã.

O emirado afirmou hoje que os contatos entre as partes continuam "de forma positiva".

"Os contatos continuam com as duas partes e com nossos parceiros no Egito e nos Estados Unidos para garantir o rápido início da trégua e fazer o que for necessário para assegurar o cumprimento do pacto pelas partes", sublinhou um porta-voz oficial do Qatar.

O Hamas atacou o território israelense em 07 de outubro passado.