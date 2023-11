Estudante em coma após ser atingido na cabeça com taco de basebol

Um jovem estudante da escola de ensino médico de Gainesville, no estado de Geórgia, nos Estados Unidos, ficou em coma após ter sido atingido na cabeça com um taco de basebol.

Jeremy Medina foi "acidentalmente atingido na cabeça por um taco de basebol enquanto estava na área de batedura (no campo de basebol) do campus", lê-se num comunicado do Sistema Escolar de Gainesville publicado nas redes sociais na quarta-feira e citado pela ABC News.

O incidente ocorreu na segunda-feira, por volta das 13h20 (15h20 em Brasília).

"Medina permanece em coma no Northeast Georgia Medical Center. Jeremy e a sua família acreditam firmemente em Jesus Cristo e no Seu amor redentor, e estão a solicitar oração durante este momento extremamente difícil", disseram elementos da escola.

O jovem está no último ano da escolaridade obrigatória e, em 2022, fez parte da equipa de basebol desta escola secundária norte-americana.