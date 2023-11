Ex-assessor de Obama: "Matar 4 mil crianças palestinas é insuficiente"

Um ex-assessor do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama foi preso na quarta-feira (22) por assediar e perseguir um vendedor de comida em Nova York. Stuart Seldowitz, de 64 anos, chamou o vendedor de "terrorista" e fez ameaças a ele e à sua família.

As imagens do assédio foram registradas por câmeras de segurança e compartilhadas nas redes sociais. Nas imagens, Seldowitz é visto abordando o vendedor, que é egípcio, e o acusando de ser um "terrorista". Ele também diz que "se matássemos quatro mil crianças palestinas, não seria suficiente".

Em outro vídeo, Seldowitz chama o vendedor de "ignorante" porque ele não fala inglês. Ele também ameaça o vendedor dizendo que vai usar seus "contatos" para mobilizar a polícia egípcia para prejudicá-lo.

"A Mukhabarat [serviços de informação] no Egito vão apanhar os seus pais. O seu pai gosta das unhas que tem? Vão arrancá-las uma a uma", diz Seldowitz no vídeo.

O vendedor, que não teve a identidade revelada, disse que se sentiu "com medo" e "incomodado" pelas intervenções de Seldowitz. Ele contou que o assédio aconteceu por mais de uma vez.

Seldowitz foi detido sob acusações de assédio agravado, perseguição e crimes de ódio. Ele foi libertado sob fiança de US$ 50 mil.

O caso gerou indignação nas redes sociais. Diversos usuários condenaram as ações de Seldowitz e pediram justiça para o vendedor.

MEET STUART LITTLE The arrest of former Obama advisor and "Scumbag of the Week," Stuart Seldowitz. pic.twitter.com/Hkf1oHQG2a

Evidence that you can be ex senior Obama official, ex Bloomberg writer, a lobbyist and still be an undignified, hateful, racist human being. Stuart Seldowitz is all of the above…Disgraceful: pic.twitter.com/NmlhcT4sRs