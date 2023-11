Urso vandaliza carro para roubar M&M's e deixa um 'presente' aos donos

Um urso entrou em um carro estacionado em Littleton, no Colorado, Estados Unidos, para roubar um saco de M&M's de amendoim. O animal causou estragos no interior do veículo, deixando os bancos desfeitos, lixo espalhado por todo o lado e fezes no banco de trás.

O Parque e Vida Selvagem do Colorado publicou um vídeo no Twitter que mostra um agente do órgão a abrir a porta do carro para retirar o urso. No vídeo, o agente grita "sai daqui urso!" enquanto mostra o interior do veículo.

As autoridades acreditam que o urso foi atraído para o carro pelo saco de M&M's, que estava à vista. O Parque e Vida Selvagem do Colorado pede aos moradores que guardem alimentos e outros itens atraentes para animais selvagens em veículos estacionados.

Veja o vídeo na galeria acima.

Leia Também: Eis a foto mais cómica do ano. Protagonista? Um canguru (bem) musical