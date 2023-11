Idosa libertada pelo Hamas está em estado grave e foi hospitalizada

Uma idosa, que está entre os 17 reféns que, este domingo, foram libertados pelo Hamas, encontra-se em estado grave.

De acordo com o diário Haaretz, o Hospital Soroka, para onde a mulher foi levada, no sul de Israel, informou que Elma Avraham, de 84 anos, corre risco de vida.

Elma, que foi transportada de helicóptero para o hospital assim que entrou em território israelita, foi internada num estado físico debilitado e em estado clínico grave.

Recorde-se que o Hamas libertou hoje 17 reféns, no âmbito do acordo de troca com Tel Aviv. Por sua vez, foram libertados 19 prisioneiros palestinianos das prisões de Israel.

Entre os 17 reféns, estão 14 israelitas, além de três cidadãos tailandeses. Um dos reféns israelitas é um cidadão que também tem nacionalidade russa e que foi libertado como gesto de apreço do Hamas para com o governo russo.

Elma é a mais velha dos reféns hoje libertados, depois de 51 dias em cativeiro.

Leia Também: Milei manda carta para Lula, convida para posse e fala em construir laços