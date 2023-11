Lagosta capturada nos EUA chama atenção por ter duas cores e dois sexos

Uma lagosta capturada no Maine, nos Estados Unidos, está chamando a atenção entre os internautas devido aos seus atributos invulgares - é metade vermelha e metade azul, bem como metade macho e metade fêmea.

De acordo com o biólogo do New England Aquarium, Jordan Baker, uma lagosta bicolor ocorre uma vez a cada 50 milhões. O lado azul do crustáceo de duas cores é, em conformidade com as normas partidárias de revelação de gênero, masculino, enquanto o vermelho é feminino.

"Acontece quando há mutações embrionárias ou mudanças no desenvolvimento ontogenético. Aconteceu uma combinação de embriões ou divisão que basicamente formou dois animais diferentes", referiu Baker.

Bowie, batizada em homenagem ao ícone pop David Bowie, foi capturada por um pescador de lagostas na costa do Maine, que a entregou ao amigo Jacob Knowles.

Knowles, também pescador de lagostas, mostra as criaturas marinhas do Atlântico aos seus milhões de seguidores no TikTok e no Instagram. O vídeo que compartilhou com a descoberta do crustáceo na rede social Instagram, na semana passada, conta já com mais de 100 mil 'likes'

"Fiquei muito impressionado com isto. Ninguém com quem falei no porto viu alguma vez uma assim", contou Knowles à NPR.

O pescador contou ainda que Bowie está atualmente sendo mantido numa gaiola no oceano.

Baker espera agora que Knowles doe Bowie ao seu aquário, que também abriga várias outras lagostas de cores estranhas.