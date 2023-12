Casa explode enquanto policiais tentavam cumprir mandado de busca nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma casa em Arlington, na Virgínia (EUA), explodiu enquanto a polícia se preparava para revistar o imóvel após relatos de tiros.

Enquanto os policiais se preparavam para cumprir o mandado de busca, um homem disparou vários tiros de dentro da casa. Pouco depois, ocorreu uma explosão que destruiu o imóvel completamente.

Três policiais sofreram ferimentos leves. Uma investigação preliminar indicou que o morador havia disparado antes um sinalizador cerca de 30 a 40 vezes em direção à vizinhança, conforme o comunicado da polícia.

Até a manhã desta quinta-feira (5), a polícia não havia identificado o homem na casa, nem qual era seu estado. A polícia informou nas redes sociais que os moradores deveriam evitar a área.

"Não conseguimos acessar a casa neste momento, então não tenho o status do suspeito", disse Ashley Savage, porta-voz do Departamento de Polícia do Condado de Arlington, ao The New York Times.

"Acredita-se que o homem estava dentro da residência no momento da explosão", disse Savage. A investigação sobre a explosão está em andamento, disse a polícia no comunicado.

A polícia foi à casa pela primeira vez por volta das 16h45 de segunda-feira (4), após relatos de que tiros foram ouvidos, informou o Departamento de Polícia do Condado de Arlington, em sua conta oficial no Facebook .

Os policiais obtiveram um mandado de busca e tentaram contatar o morador por telefone e alto-falantes. Mas ele não respondeu e permaneceu no interior da residência.