Vídeo mostra forte explosão provocada por tornado em cidade nos EUA

Um dos tornados que atingiu estado do Tennessee, nos Estados Unidos, no sábado, causou uma explosão numa instalação em Madison, no Condado de Henderson, nordeste de Nashville.

O momento foi capturado em vídeo por vários internautas, que compartilharam o sucedido na rede social Twitter. Nas imagens vê-se o tornado a passar por uma instalação e, de seguida, forma-se uma grande bola de fumaça.

Lembrando que pelo menos seis pessoas morreram, no sábado, após a passagem de vários tornados que causaram danos em casas e ruas de diferentes cidades no estado do Tennessee, no sudeste dos Estados Unidos.

Os serviços meteorológicos norte-americanos emitiram avisos naquele estado norte-americano, onde mais de 80 mil residentes ficaram sem energia, no sábado à noite, de acordo com o 'site' PowerOutage.us.

