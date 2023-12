Não há alternativa ao choque na economia, diz Milei

DANIELA ARCANJO

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Em tom de justificativa, o novo presidente da Argentina, Javier Milei, falou em seu primeiro discurso à frente da nação sobre suas propostas para a economia do país, que enfrenta uma de suas maiores crises das últimas décadas.

"Lamentavelmente, tenho que dizer a vocês, não há dinheiro. Por isso, a conclusão é que não há alternativa ao ajuste e ao choque. Naturalmente, isso impactará de modo negativo sobre o nível de atividade, emprego, salário real e quantidade de pobres e indigentes", afirmou.

"Após a reacomodação (...), a situação começará a melhorar. Haverá luz no fim do túnel. No caso alternativo, a simplista proposta populista, cuja única fonte de financiamento é a emissão de dinheiro. levará o país à hiperinflação e à pior crise de sua história, somadas a um espiral decadente que nos aproximará à Venezuela de Chávez e Maduro", disse Milei.

"Cem dias de fracasso não se desfazem em um dia, mas um dia começa. E hoje é esse dia. Hoje começamos a sair do caminho da decadência e começarmos a traçar o caminho da prosperidade."