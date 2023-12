Homem vê condenação anulada após 12 anos preso. Testemunha era cega

Um homem, que passou 12 anos preso, viu a sua condenação ser anulada, em Chicago, nos Estado Unidos, porque uma testemunha ocular importante era legalmente cega.

Tal como conta a imprensa internacional, o homem, identificado como Darien Harris, de 30 anos, foi considerado culpado depois de um tiroteio que provocou a morte de um jovem, de 23 anos, e deixou outra pessoa gravemente ferida, em 2011.

Harris, que tinha 18 anos na época, defendeu sempre a sua inocência e vai agora enfrentar um novo julgamento, depois de a sua condenação ter sido anulada.

"O senhor Harris passou 12 anos preso injustamente, tendo sido preso quando tinha apenas 18 anos", disse a organização Exoneration Project, que fornece serviços jurídicos gratuitos por pessoas injustamente condenadas.

A sua condenação foi garantida quase exclusivamente através do depoimento de uma testemunha ocular cega, a quem o tribunal repetidamente se referiu como confiável ao condenar injustamente o Sr. Harris. Estamos ansiosos para continuar a lutar pela sua liberdade", acrescentou a organização especificando que a testemunha em causa sofria de glaucoma avançado, na época dos fatos.

Além da visão afetada, um vídeo de videovigilância mostrou que a testemunha, que supostamente não tinha revelado legalmente o seu problema, também estava muito mais longe do local do tiroteio do que inicialmente havia dito.

