Segurança molha 'cama' de morador de rua para afastá-lo de McDonald's

Imagens de um segurança do McDonald's molhando a 'cama' onde um morador de rua estava deitado em Londres, no Reino Unido, viralizaram nas redes sociais e geraram críticas à empresa.

O vídeo, gravado na noite de sábado na Victoria Street, no centro da capital britânica, mostra o morador de rua tentando retirar suas coisas do local, enquanto o segurança atira água.

Outro segurança tentou impedir que as pessoas filmassem o incidente e no vídeo é possível ouvir vários transeuntes descrevendo a situação como "ultrajante" e "completamente fora de ordem".

"McDonald's, acham que é aceitável que seus funcionários molhem as camas dos sem-abrigo em pleno inverno (ou em qualquer outra altura do ano)? Comportamento nojento. Ele nem sequer estava fora de suas instalações", denunciou Damon Evans, referindo-se ao fato de o morador de rua estar sentado em frente à sucursal de um banco, ao lado do restaurante.

O McDonald's Reino Unido respondeu às imagens, afirmando que "não se trata" de um de seus empregados, "mas sim de um segurança terceirizado".

Em outra publicação, a cadeia de fast food afirmou estar "chocada e triste com este incidente". "Os seguranças terceirizados envolvidos foram permanentemente afastados dos nossos restaurantes e a equipe do restaurante foi recordada da importância de tratar todas as pessoas com respeito, incluindo as pessoas vulneráveis, tanto no restaurante como na comunidade em geral", acrescentou, pedindo as "mais sinceras desculpas" ao sem-abrigo.

O que diz a lei?

De acordo com a lei britânica, é ilegal discriminar alguém com base em sua condição de sem-abrigo. A lei também proíbe atos de crueldade ou negligência contra pessoas vulneráveis.

No caso em questão, o segurança do McDonald's pode ser acusado de discriminação e crueldade. Ele também pode ser responsabilizado por qualquer dano causado ao sem-abrigo, como, por exemplo, se o homem ficar doente por causa da água fria.

Pode ver, na galeria acima, o momento do incidente.

