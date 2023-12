Homem viaja para os EUA sem passagem nem passaporte (e sem saber como)

Um homem, com cerca de 40 anos, conseguiu viajar num voo comercial da Dinamarca para os EUA sem passaporte ou bilhete de avião, no dia 4 de novembro, revelou esta terça-feira (12) o The Washington Post.

De acordo com o jornal, o passageiro, que tem dupla nacionalidade (russa-israelita), está sendo acusado de entrar clandestinamente nos EUA, depois de ter desembarcado no Aeroporto Internacional de Los Angeles sem documentos.

Segundo a Scandinavian Airlines, Sergey Vladimirovich Ochigava não constava na lista do voo 931 da companhia aérea. Contudo, conseguiu embarcar.

Durante a viagem, o passageiro trocou de assento regularmente e comeu duas refeições. Conversou com outros passageiros e até comeu um chocolate alheio.

Ao ser interrogado pelo FBI, no dia seguinte, 5 de novembro, disse que não dormia há três dias e não sabia como tinha chegado ali, nem como tinha passado sem documentos pela segurança do aeroporto.

"Não se lembra como entrou no avião em Copenhagen, nem conseguiu explicar como ou quando chegou à Dinamarca, nem o que estava fazendo lá", disse a responsável pela investigação do caso, Caroline A. Walling.

Durante o interrogatório, Sergey deu acesso ao seu celular. A fotografia mais recente mostra uma tela de atualização de voos em dinamarquês, outra é um 'print screen' de um mapa com a localização de um hotel em Kiel, na Alemanha.

O passageiro clandestino contou aos agentes de FBI que tinha um doutorado em economia e marketing e que trabalhou na Rússia "há muito tempo".

Sergey só foi descoberto ao desembarcar em Los Angeles, no momento em que teve de passar pelo posto alfandegário.

No dia 26 de dezembro, o russo-israelita será apresentado a tribunal.