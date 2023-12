Homem é resgatado após ficar preso sob pedra de 4,5kg durante 7h

Um homem foi resgatado após ficar preso sob uma pedra de cerca de 4,5 quilos por sete horas nas montanhas Inyo, na Califórnia, Estados Unidos.

O resgate ocorreu na terça-feira passada, após o gabinete do xerife local receber um alerta sobre um alpinista que havia ficado preso.

Um helicóptero da Patrulha Rodoviária da Califórnia deixou dois socorristas na montanha, enquanto outros sete seguiram em veículos com tração nas quatro rodas.

A equipe chegou ao alpinista já depois de anoitecer e encontrou-o "com muitas dores". A perna esquerda dele estava presa sob uma grande pedra numa encosta íngreme.

Os membros da equipe usaram um sistema de cordas, roldanas e alavancas para mover a pedra apenas o suficiente para libertar o homem.

"Devido à gravidade dos ferimentos do alpinista e à dificuldade do terreno, foi decidido libertar o alpinista apesar da escuridão usando um helicóptero da Estação Aérea Naval dos EUA em Lemoore", disse a Busca e Resgate do condado de Inyo.

A missão foi muito difícil devido ao terreno rochoso, aos recursos limitados e à piora da saúde do caminhante.

As equipes de resgate tiveram de cuidar do alpinista durante horas enquanto esperavam pelo helicóptero na "escuridão fria de dezembro".

A equipe de busca e resgate só voltou à sua base em Bishop horas depois.

