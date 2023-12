Idoso atropela cliente de padaria que comprou o último bolo

Um idoso irritado atropelou um cliente de uma padaria com sua scooter, no Reino Unido. O caso aconteceu em Devon e foi registrado em vídeo.

Nas imagens, é possível ver o homem gritando com outro idoso que carrega uma embalagem na mão e agitando uma bengala. Em seguida, ele bate com a scooter na vítima, fazendo-a desequilibrar-se.

Diante do ato, vários transeuntes se colocam na frente do idoso da scooter, fazendo-o parar. Ele continua gritando e agitando a bengala.

As autoridades foram chamadas ao local e apreenderam a scooter do homem. No entanto, como não houve denúncias contra ele, o veículo foi devolvido ao dono, segundo o jornal Metro.

