Problema em central elétrica deixa Nova York temporariamente sem luz

Um corte de energia deixou a zona do Brooklyn, em Nova York, sem luz na noite desta quinta-feira (15). Fumaça preta foi vista saindo de uma central elétrica, como é possível ver nas imagens acima.

Nas redes sociais, pouco depois da meia-noite, vários nova-iorquinos relataram que a luz de suas casas havia sido cortada e que estavam tendo problemas com suas conexões de internet.

A situação deixou a cidade temporariamente em caos, com vários relatos de pessoas presas em elevadores e no metrô. Alguns motoristas também relataram transtornos no trânsito devido à falha de vários semáforos.

As autoridades foram alertadas para uma explosão e indicaram que os funcionários da Con Ed, uma das maiores empresas de energia de propriedade de investidores nos Estados Unidos, estavam tentando restaurar uma linha de transmissão quando "houve uma perturbação que causou um pico de energia em toda a cidade".

Caos e transtornos

O corte de energia causou transtornos em toda a zona de Brooklyn. Pessoas presas em elevadores e no metrô foram resgatadas por bombeiros e equipes de emergência. Alguns motoristas também tiveram que ser retirados de seus veículos devido à falha de semáforos.

O transporte público também foi afetado. O metrô ficou parado por cerca de uma hora, e algumas linhas de ônibus foram suspensas.

Con Ed investiga causas

A Con Ed está investigando as causas do corte de energia. A empresa disse que está trabalhando para restaurar a energia o mais rápido possível.

No momento, a luz já foi restabelecida em algumas áreas de Brooklyn, mas ainda há bairros sem energia.

