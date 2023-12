Mãe descobre relação de filho com professora graças a app de localização

Uma mulher da Carolina do Norte, nos EUA, usou um aplicativo de localização para confirmar que seu filho estava saindo com uma de suas professoras. Ao perceber que o filho faltava aos treinos de rugby, instalou o aplicativo 'Life 360' no celular do rapaz, descobrindo que, durante os treinos, ele não estava tão longe da escola.

Ao investigar, encontrou o filho e a professora Gabriela Cartaya-Neufeld em atividade sexual no carro.

A docente, de 26 anos, foi detida e enfrenta acusações de cinco crimes de atividade sexual com um aluno, após meses de rumores na escola.

Leia Também: Náufragos de cargueiro são salvos por cruzeiro e Guarda Costeira nos EUA