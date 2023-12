Mulher é presa por roubar carro de motorista do Uber: "muito lento"

Uma mulher norte-americana foi presa no Texas, após expulsar um motorista do Uber do seu próprio carro e fugir com o veículo, tudo porque tinha pressa de chegar ao aeroporto e o homem estava dirigindo muito devagar.

Segundo a CBS que Neusha Afkami, de 27 anos, começou a reclamar com o motorista por ele ser "muito lento". Depois, pegou no celular dele e jogou pela janela, fazendo-o parar.

Quando o motorista saiu do carro, a passageira pulou para o volante e acelerou, deixando o dono do carro para trás.

"Preciso chegar ao aeroporto. Vou levar o seu carro e deixo-o na Southwest Airlines", gritou antes de partir, revela fonte policial à CBS.

Neusha teria sido tão rápida que não só chegou a tempo ao voo como ainda conseguiu fazer compras no aeroporto… com o cartão de crédito do motorista da Uber. Contudo, antes que pegasse o voo, as autoridades foram notificadas do seu paradeiro e ela foi presa.

A norte-americana vai agora responder pelos crimes de sequestro e roubo. A primeira audiência está marcada para 9 de janeiro.