Como vivia, com quem? Tudo sobre Alex Batty, desaparecido durante 6 anos

Alex Batty, britânico desaparecido há seis anos na Espanha e agora encontrado na França, explicou que vivia em "comunidades espirituais" com a mãe, o avô e cerca de 10 outras pessoas, e que decidiu fugir porque a progenitora pretendia levá-lo para a Finlândia, segundo revelaram as autoridades.

Antoine Leroy, procurador público assistente de Toulouse, explicou que Alex descreveu a mãe como "bastante instável", cita a Sky News.

O rapaz disse à polícia que decidiu que a vida nômade que a família levava "tinha de parar" quando a mãe propôs levá-lo para a Finlândia. Assim, decidiu fugir e caminhou durante quatro noites nas montanhas dos alpes franceses, dormindo durante o dia.

Alex, agora com 17 anos, não tinha celular, mas tinha 100 euros e, no caminho, levava comida dos campos e hortas que encontrava.

Às autoridades, o rapaz contou que vivia em "comunidades espirituais". Após o desaparecimento, os dois/três anos que se seguiram foram passados circulando pelo Marrocos, antes de se mudarem para o sul de França.

Segundo o procurador, nos últimos seis anos, Alex mudou-se de um lugar para outro, ao lado de famílias de diferentes países. As comunidades em que viviam cultivavam os próprios alimentos, viviam da energia solar, praticavam meditação e acreditavam na reencarnação.

Recorde-se que Alex Batty desapareceu em 2017, na época com 11 anos, quando estava de férias na Espanha, com a mãe e o avô. A dupla não tem a tutela parental do jovem de 17 anos e continua sendo procurada pelo seu desaparecimento.

Na época do desaparecimento de Alex, a avó e tutora, fizeram vários apelos para encontrá-lo. O adolescente está agora num centro para jovens em Toulouse e deverá regressar ao Reino Unido neste sábado (16), para se encontrar com a avó, que está demasiado frágil para viajar para a França.

O jovem foi levado a uma esquadra de polícia de Revel, perto de Toulouse, por um condutor preocupado que o avistou numa estrada na manhã de quarta-feira. Foi a partir do celular deste homem, Fabien Accidini, que tentou contactar a avó.

"O jovem explicou que estava caminhando há quatro dias e que tinha partido de um local nas montanhas, mas não disse onde", afirmou Accidini, acrescentando que procurou o nome do rapaz na Internet e viu que "estava sendo procurado".

Accidini revelou ainda que o plano do adolescente era encontrar uma cidade grande com uma embaixada para pedir ajuda. Em vez disso, Accidini contactou as autoridades francesas em busca de ajuda.

Leia Também: Mulher é presa por roubar carro de motorista do Uber: "muito lento"