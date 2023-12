Ex-vereadora é condenada por disparar contra jogadores de Pokémon Go

A ex-vereadora de uma cidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, foi condenada a cumprir pena de até um ano de prisão por ter disparado uma arma e ameaçado matar duas pessoas que estavam jogando o famoso jogo Pokémon Go.

O incidente aconteceu em março do ano passado, quando Ida Reams, que foi presidente da Câmara de Osceola Mills, entre 2013 e 2021, estava embriagada e confrontou os dois jogadores no estacionamento de um banco alimentar da cidade.

A mulher, de 52 anos, ligou às autoridades para denunciar a presença de duas pessoas "suspeitas" e os operadores dos serviços de emergência ouviram-na gritando, pedindo que a deixassem em paz ou então "matava-os". Depois, ouviram-se dois tiros, conta o jornal britânico The Guardian.

A mulher foi inicialmente acusada de agressão agravada, mas a acusação mudou depois para agressão simples e condução sob o efeito do álcool. Um juiz do tribunal distrital do condado de Clearfield condenou a mulher a uma pena de prisão entre quatro meses e um ano, após não terem sido aceitos dois acordos.

Reams, que ganhou duas eleições para presidente da câmara antes de ser destituída do cargo em 2021, apresentar-se-á na prisão no dia 11 de janeiro, adiantou o seu advogado.

