Um elevador com nove pessoas cai do quarto andar de um hotel em Valência

Um elevador num hotel em Valência, Espanha, com nove pessoas dentro caiu na noite desta sexta-feira do quarto andar.

Apesar da altura, ninguém se feriu.

O elevador tinha capacidade máxima para quatro pessoas e caiu após ficar parado por alguns minutos com as portas bloqueadas. Felizmente, os freios de emergência foram acionados, o que amorteceu a queda ao chegar ao solo.

Relata o ABC que após o susto, os funcionários do hotel verificaram que as nove pessoas - entre as quais havia três menores - estavam de boa saúde.

Pouco depois chegaram os bombeiros que procederam ao resgate.

Os ocupantes do elevador eram um grupo de cinco turistas poloneses hospedados no estabelecimento e outros quatro amigos que passaram a noite num hotel próximo.

