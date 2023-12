Quaker faz recall de barras de cereais nos EUA por suspeita de Salmonella

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Quaker Oats Company está fazendo um recall de barras de granola e cereais nos Estados Unidos devido a um possível risco de contaminação com a bactéria Salmonella.

O recall afeta dezenas de produtos Quaker, incluindo certas variedades de barras de granola, caixas de cereais de granola e barras de granola incluídas em caixas de salgadinhos. A empresa compartilhou uma lista dos produtos afetados com a FDA (Food and Drug Administration).

Os produtos foram vendidos em todos os 50 estados do país, bem como em Porto Rico e no território americano de Guam e Saipan, que faz parte de uma comunidade dos EUA.

A Quaker disse em um comunicado que "não recebeu nenhum relato confirmado de doença relacionada aos produtos cobertos pelo recall" e salientou que ela informou a FDA sobre a iniciativa, informa a NBC News.

A lista completa de produtos afetados pelo recall da Quaker, com sua numeração específica, datas de validade e fotos, está disponível no site da empresa. Qualquer pessoa que tenha os produtos listados em suas despensas deve descartá-los, alerta a companhia.

O QUE A SALMONELLA PODE CAUSAR

Salmonella é uma bactéria que pode causar diarreia, febre, cólicas estomacais, náuseas, vômitos e dor de cabeça. A maioria das pessoas pode se recuperar de uma infecção por Salmonella sem tratamento médico específico dentro de quatro a sete dias, segundo os centros nacionais de controle e prevenção de doenças.

No entanto, uma infecção pela bactéria pode ser mais grave em bebês e crianças menores de 5 anos, pessoas com 65 anos ou mais, ou com sistema imunológico enfraquecido, ou que tomam certos medicamentos, como redutores de ácido estomacal.

Em casos raros, as infecções por Salmonella podem progredir para infecção da urina, sangue, ossos, articulações ou sistema nervoso, incluindo o líquido espinhal e o cérebro, levando a doenças graves, alertam as autoridades de saúde.

CASOS ANTERIORES

Vários surtos de Salmonella associados a diferentes empresas chegaram às manchetes nos últimos meses. Até 7 de dezembro, o surto matou oito pessoas -três nos EUA e cinco no Canadá, informaram autoridades de saúde.

No final de novembro, um surto de Salmonella, que supostamente levou a diversas mortes, foi associado a diversas marcas de melão pré-cortado recolhidos. Em outubro, uma marca específica de cebola fatiada também foi associada a um surto de Salmonella que deixou dezenas de pessoas doentes, informou a NBC News.