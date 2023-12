Piloto e fotógrafo morrem em queda de helicóptero de TV nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um piloto e um fotógrafo da equipe de notícias de uma estação de TV em Nova Jersey, nos EUA, morreram após o helicóptero em que estavam cair na noite desta terça-feira (19).

O helicóptero, a serviço da 6ABC Action News, caiu por volta das 20 horas desta terça-feira, na área de Quaker Bridge Atsion Road e Middle Road em Washington Township.

Ainda não está claro o que causou o acidente. A FAA (Administração Federal de Aviação) foi notificada e abriu uma investigação.

As vítimas retornavam de uma cobertura jornalística em Jersey Shore quando a aeronave caiu. Seus nomes não foram divulgados, mas a estação de TV informou que elas faziam parte da equipe há anos.

O aparelho sobrevoava a Floresta Estadual de Wharton no momento do acidente. Agentes da polícia de Nova Jersey conseguiram localizar o local da queda. O acesso é muito difícil devido à sua localização na mata.

A aeronave era um American Eurocopter AS-350A-STAR 2013, que a 6ABC aluga da US Helicopters. A empresa entrou em contato com as famílias.

