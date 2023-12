Jovem de 14 anos sobrevive após cair de 10º andar de prédio na Espanha

Um jovem de 14 anos sobreviveu após cair do décimo andar de um edifício no bairro Los Rosales, na Corunha, na Espanha, na manhã de terça-feira (19).

A vítima caiu em cima de veículo que estava estacionado na via pública, relatou a rádio Cadena Ser. As autoridades e os serviços de emergência médica foram acionados para o local.

O menor foi transportado com vida de ambulância para o Hospital Materno-Infantil. Desconhece-se, no entanto, o seu estado de saúde, detalha ainda o mesmo meio.

A Polícia Nacional está investigando agora as causas do incidente, estando todas as hipóteses em aberto.