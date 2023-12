OMS alerta: "Não há nenhum hospital funcionando" no norte de Gaza

A Organização Mundial de Saúde (OMG) afirmou esta quinta-feira (21) que o norte da Faixa de Gaza não tem nenhum hospital em funcionamento após mais de dois meses de ataques israelenses.

"De fato, já não há nenhum hospital funcionando no norte. O Al-Ahli Arab era o último, mas agora não está minimamente funcional", afirmou Richard Peeperkorn, representante da OMS em Gaza, em declarações aos jornalistas através de uma videochamada.

Os hospitais tornaram-se um dos principais focos de tensão entre os dois polos do conflito, em novembro, quando as Forças de Defesa de Israel (FDI) acusaram o Hamas de utilizar o al Shifa e outras instalações médicas como centros de comando e controle, além de realizarem operações militares no interior e exterior dessas instalações, reporta a Sky News.

Embora as FDI tenham afirmado ter encontrado túneis e armamento que pertence ao Hamas, o grupo tem vindo a negar os fatos.

Milhares de pessoas foram obrigadas a refugiar-se nos hospitais devido aos ataques israelenses. Neste sentido, a capacidade de tratar eficazmente as centenas de feridos que estão no local fica enormemente restringida.

A sobrelotação das unidades médicas deve-se ainda a uma enorme escassez de material, muitos tendo declarado uma 'falta crônica' de produtos básicos, como ligaduras e analgésicos.

Israel alega que permite a entrada de ajuda suficiente no enclave. O Governo do Hamas, no poder em Gaza desde 2007, anunciou na quarta-feira que as operações militares israelenses na Faixa de Gaza fizeram 20 mil mortos desde o início da guerra, a 7 de outubro, contabilizando também 52.600 feridos.

Israel declarou guerra ao Hamas, em retaliação ao ataque de dimensões sem precedentes desde a criação do Estado, em 1948, perpetrado a 7 de outubro pelo grupo em território israelense, que fez 1.139 mortos, na maioria civis, de acordo com o mais recente balanço das autoridades israelenses.

Cerca de 250 pessoas foram também sequestradas nesse dia e levadas para Gaza, 129 das quais se encontram ainda em cativeiro, pelo movimento, considerado uma organização terrorista pela UE, pelos EUA e por Israel, acrescentaram.