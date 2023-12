Polícia resgata idosa de carro em chamas nos EUA

Um policial do Departamento de Fraser resgatou uma mulher de um veículo em chamas, no dia 16 de dezembro, para um local seguro numa estrada em Detroit, no Michigan, EUA.

Segundo a BBC, o polícia Cameron Rieper correu para o local quando avistou a viatura em chamas. Ao encontrar a condutora, puxou-a para um local seguro. O resgate foi filmado pela câmara de painel do carro policial.

“Ela parecia confusa e não estava respondendo às perguntas. Ela ainda estava dentro do veículo, então abri a porta, tirei o cinto de segurança e tentei tirá-la do carro", disse Cameron Rieper à Fox2.

A mulher ficou depois sentada no gramado, enquanto o policial tentava averiguar se ela estava bem. "Ela era uma mulher idosa. Não se sabe se teve um problema médico ou o que exatamente aconteceu antes do acidente", afirmou.

A vítima foi hospitalizada com ferimentos, mas não corre risco de vida. Já Cameron Rieper foi elogiado pelo ato de bravura.

