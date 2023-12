Grupo de mulheres expulsas de discoteca por serem "velhas demais"

Um grupo de mulheres queixa-se de ter sofrido um ato de "discriminação" numa discoteca em Alicante, Espanha, após terem sido expulsas por serem "velhas demais".

As mulheres, com idades entre os 55 e os 84 anos, relataram o incidente, que aconteceu no último fim de semana, após um encontro de Natal, ao programa 'TardeAR'.

A seguir a uma refeição em conjunto, o grupo entrou numa discoteca nesta localidade do sul de Espanha, conhecida por ter música da década dos anos 1980. Uma vez lá dentro, no entanto, "um senhor apareceu como um furacão". "Não queria gente velha como nós" no local, teria dito o homem, após conseguir entrar sem que os seguranças do estabelecimento colocassem qualquer proibição.

O grupo tinha já frequentado este espaço anteriormente, e estranharam a situação. Algumas abandonaram o local, mas outras fizeram questão de apresentar uma reclamação, devido à situação "bastante desagradável".

Entretanto, segundo o diário ABC, os proprietários do espaço já pediram desculpas às afetadas, explicando que, nessa noite, o espaço estava sendo gerido por uma empresa promotora de eventos. Em compensação, foi-lhes oferecido um lugar na área VIP do espaço, que, segundo o ABC, teriam aceitado, dando a polêmica como encerrada.

