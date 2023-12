Assaltam carro, esquecem celular e ligam à vítima para recuperá-lo

A Polícia Nacional espanhola prendeu, na quarta-feira passada, dois homens de 21 anos e uma mulher de 19, horas depois de um assalto a um veículo estacionado em Palma de Maiorca, Espanha.

O roubo, que ocorreu por volta das 10h30, no bairro Pere Garau, foi descoberto quando a vítima, um homem de 35 anos, estacionou seu Audi e foi à consulta médica. Ao voltar, ele viu que faltavam um tablet e um celular que havia deixado dentro do veículo.

No entanto, ele também ficou surpreso ao ver que havia um celular que não era dele dentro do carro. Pouco depois, o celular tocou e ele ouviu a voz da namorada de um dos assaltantes. Ela disse que o celular era dela e que, por 20 euros, ele teria de volta os seus pertences.

O homem concordou e, quando desligou, contatou a Polícia Nacional. Os policiais elaboraram um plano para prender os assaltantes.

No horário acordado entre a vítima e os assaltantes, por volta das 18h do mesmo dia, o homem foi ao encontro dos suspeitos. Quando a jovem saiu do veículo e abordou o homem, agentes à paisana da Polícia Nacional apareceram e prenderam o trio.



Os suspeitos foram levados à delegacia, onde foram acusados de roubo e extorsão. Eles foram presos preventivamente e aguardam julgamento.

O caso chama a atenção pela ingenuidade dos assaltantes, que deixaram um celular dentro do carro da vítima. Isso facilitou a identificação e a prisão deles.

