Suspeito de homicídio, "mestre do disfarce" é preso após 4 anos em fuga

Um homem, apelidado pelo FBI de "mestre do disfarce do Havaí", por ter usado mais de uma dúzia de identidades falsas, foi preso na Califórnia, Estados Unidos, após quatro anos em fuga. Além de várias fraudes e roubos, o havaiano é suspeito de ter matado a namorada e mãe da filha.

Tyler Adams, de 51 anos, foi preso em Newport Beach, revelou a CBS. Na próxima semana será extraditado para o Havaí, de onde é natural e fugiu, em 2019, enquanto estava em liberdade condicional, por ter roubado mais de 100 mil dólares de bancos, assim como um anel de diamantes avaliado em mais de 4.500 dólares. Isto depois de ter estado preso durante sete anos em San Diego, na Califórnia, por usar a identidade da mãe e do pai para fazer dívidas de quase 3 milhões de dólares.

Enquanto fugia, revelou o FBI, Tyler conheceu a veterana da Marinha Racquel Sabean, a quem disse que se chamava Paul Phillips, e os dois começaram a namorar.

Juntos, cruzaram a fronteira dos EUA para o México, com a filha de sete meses. Pouco tempo depois, em maio de 2022, o corpo de Racquel foi encontrado dentro do porta-bagagem de um carro, em Tijuana, com o pescoço quebrado.

A polícia mexicana ainda interrogou Tylor sobre o sucedido, contudo, ele fugiu. No dia seguinte, o norte-americano foi flagrado entrando nos EUA sob a identidade de Aaron Bain. O FBI acredita que esteja envolvido no homicídio da namorada.

A filha foi mais tarde encontrada em segurança em Rosarito, no México.