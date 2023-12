Homem esconde corpo da mãe durante dois anos por ter medo de ser preso

Um norte-americano natural do Texas escondeu o corpo da mãe durante mais de dois anos, movendo-o entre a sua casa e um depósito de lixo, por ter medo de ser dado como culpado e novamente preso.

De acordo com o canal de televisão KSAT 12, a macabra descoberta foi feita na quinta-feira, 21 de dezembro, depois de uma pessoa, não identificada, ter encontrado o corpo da idosa dentro de uma lata de lixo.

Ao ser interrogado sobre a morte da mãe, Rogelio Bernal, de 53 anos, admitiu que tinha escondido o corpo durante mais de dois anos por ter medo de ser preso, uma vez que já tinha tido vários problemas com a polícia e ter, inclusive, um mandado de captura pendente relacionado com tráfico de droga. Contudo, garantiu que nada teve a ver com a morte dela. A idosa teria morrido após uma queda enquanto tomava banho, em 31 de outubro de 2021.

Apesar de ainda respirar quando Rogelio chegou ao lado dela, ele optou por não ligar para o número de emergência médica para não ter problemas e a mãe acabou morrendo pouco depois.

Rogelio fez tudo, mas acabou sendo preso. Não pela morte da mãe, mas por omissão de auxílio e ocultação de cadáver.